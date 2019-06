Rettungssprungtuch für alle

Greta Thunberg war da. Das schwedische Mädchen, das dem jugendlichen Verantwortungsgefühl ein Gesicht gab, war nicht persönlich hier, aber in einem seiner Appelle zu hören, eindrücklich vorgelesen von der Seitenstettner Schülerin Jana Tanzer. Was über die Köpfe der 150 Demonstranten schallte, hatte Thunberg schon am Klimagipfel in Katowice gesagt: Jeder müsse anfangen, etwas gegen die Umweltkrise zu tun und dürfe sich nicht auf die Mächtigen verlassen. Man brauche sie nicht für die Rettung der Zukunft anzubetteln, aber sollte sie spüren lassen, "dass Änderung bevorsteht, ob es ihnen gefällt oder nicht". Hermann Wagner, Religionsprofessor an der Handelsakademie und einer der Organisatoren der Klimademonstration, sieht nach jüngsten innenpolitischen Umwälzungen eine große Chance, "dass Klimaschutz Wahlkampfthema wird", was in anderen Ländern schon eingetreten ist. Der Klimaschutz sollte dabei einigend wirken. Der Ausbildungsleiter des Roten Kreuzes, Franz Kößl, der sich bei einem Mountainbikeunfall schwer an der Halswirbelsäule verletzt hatte, verglich es mit einem Sprungrettungstuch, das bei der Kundgebung symbolisch für die Erde aufgespannt wurde: Wenn alle anziehen, falle auch der Klimaschutz nicht durch. Der nächste Waidhofner Klimaprotest findet am 6. Juli um 11.15 Uhr statt.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at