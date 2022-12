Rettungssanitäter aus dem Bezirk wurden geehrt

Für Josef Grall gab es dabei die besondere Auszeichnung in Gold für seine 50-jährige aktive Tätigkeit als Rettungssanitäter. Zudem bringt er seit 2005 seine Erfahrungen im wachsenden Bereich der Gesundheits- und Sozialen Dienste ein. Die Rettungsdienstmedaillen in Bronze für ihre 25-jährige Tätigkeit wurden an Harald Atzmüller, Herbert Brandstetter, Kurt Gatterbauer, Anita Maria Groß, Ursula Kettenhuber, Günther Pölzguter, Gabriele Schmied und Bettina Zeilinger verliehen. Lob und Anerkennung für diesen selbstlosen Einsatz gab es auch von Bezirksstellenleiter Dieter Goppold.