„Retrobus“ und mehr als eine Million Obstbäume locken am Tag des Mostes

Der Tag des Mostes gilt in der Region Moststraße als wichtigster Festtag im Mostviertler Frühling. Am Sonntag, 23. April, laden daher zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte zum Genuss ein. Das Naturschauspiel der Birnbaumblüte kann dabei hautnah erlebt werden. Ein besonderes Zuckerl ist dabei erstmals eine Fahrt mit dem neuen „Hop on Hop off Retrobus“ aus den 80er-Jahren, der bei seiner Rundfahrt die besten Mostheurigen, Gastronomiebetriebe und Ausflugsziele in der Region ansteuert. Alle zwei bis drei Stunden kommt er an den Haltestellen vorbei, womit die Fahrt jederzeit fortgesetzt werden kann. Aktuell hüllen mehr als eine Million Obstbäume die sanft hügelige Landschaft in ein weißes Blütenkleid.

Einen Überblick über alle Termine am Tag des Mostes gibt es unter www.mostviertel.at/tag-des-mostes

