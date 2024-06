Noch gibt es Restplätze für die Drachenboot-Charity in Steyr

Beim Charity-Drachenboot-Event "Gemeinsam im Boot" auf der Enns treten jeweils drei Teams gegeneinander an und fahren auf einer 250 Meter langen Strecke um die Wette.

Als im Jahr 2014 der Club 41 Styria gemeinsam mit dem SV Forelle Teefix Steyr erstmals "Gemeinsam im Boot", das Drachenboot-Charity-Rennen auf dem Ennsstausee vor dem Campingplatz im Münichholz, veranstaltete, ahnte noch niemand, welch hohe Wellen dieser Bewerb noch schlagen würde. Mittlerweile hat sich dieses Charity-Fest als Fixpunkt im sommerlichen Event- und Sportkalender Steyrs etabliert. Bis zu 30 Teams von Firmen, Organisationen und Freundesrunden sind Jahr für Jahr bei diesem Spaß auf dem Wasser dabei und helfen mit, die Spendensumme für Hilfsprojekte in der Region zu erhöhen. Rotes Kreuz, Gewerkschaft sowie BMW, SKF, GRS, CCE oder MF zählen zu den Stammgästen der Charity.

"Im vergangenen Jahr haben wir alleine für Charity-Hilfsprojekte in der Region rund 36.000 Euro gespendet", sagt Michael Obermair, Präsident des Clubs 41 Styria.

Auch diesmal soll wieder eine erkleckliche Summe gesammelt werden, mit der Menschen in Not in der Region geholfen werden kann.

Aktuell haben bereits 25 Mannschaften, darunter drei reine Damenteams, ihre Nennung für das Drachenbootrennen am Samstag, 6. Juli, abgegeben. Ab 11 Uhr ist das Festzelt geöffnet, Start ist um 12.30 Uhr, die Finalläufe auf der 250 Meter langen Rennstrecke folgen um 17.30 Uhr.

"Leider sind uns kurzfristig aufgrund personeller Probleme Teams ausgefallen, daher können wir schnell entschlossenen noch Restplätze anbieten", sagt Rennleiter Günther Briedl. Die Teamanzahl ist jedoch auf 30 begrenzt. Jede Mannschaft besteht aus 16 Paddlern und einem Trommler, der den Takt vorgibt. Jedes Team bestreitet zwei Vorläufe, die über die Setzliste fürs Finale entscheiden.

In zwei individuellen Trainingsläufen vor dem Wettkampftag werden die Teilnehmer in die Geheimnisse dieser ebenso sportlichen wie geselligen und unterhaltsamen Disziplin eingeweiht, erklärt Briedl: "Einerseits kommt es auf die richtige Paddeltechnik im Drachenboot an, aber auch die Harmonie im Team und ein gleichmäßiger Schlag sind wichtig." Es gelte, immer den Rhythmus beizubehalten, keine Hektik aufkommen zu lassen und möglichst exakt dem Takt der Trommel zu folgen.

Titelverteidiger bei Damen wie Herren ist Mayr Bau. Beide Teams setzten sich als Vorlaufzweite im Endlauf knapp durch. Mit Eisen Aigner konnte für das Charity-Rennen zudem ein neuer Hauptsponsor an Land gezogen werden.

Infos und Anmeldung: www.gemeinsamimboot.at

