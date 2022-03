Restaurierung der Werndl-Gruft: Steyr erhielt Landespreis für Denkmalpflege

Eine besondere Auszeichnung wurde kürzlich der Stadt Steyr zuteil: Sie erhielt einen Landespreis für Denkmalpflege. Das Land Oberösterreich hat mit diesem Preis die vorbildliche Restaurierung der Werndl-Gruft auf dem Steyrer Friedhof im Stadtteil Tabor gewürdigt. Im Urteil der Jury heißt es: "Eine aufwändige, mit viel Erfahrung und außerordentlichem handwerklichen Können umgesetzte Restaurierung."

Die Werndl-Familiengruft wurde im Jahr 1899 errichtet, damals zum Andenken an den Messerfabrikanten Ludwig Werndl und dessen Familie. In die Rückwand der Gedenkstätte hat man die Namen Ludwig Werndl, Caroline Werndl (Anm.: Gattin von Ludwig Werndl) und Marie Werndl (Tochter) eingemeißelt. Die Gedenktafel am Steinsockel erinnert an den Sohn Leopold Werndl.

Besonderer Gönner der Stadt

Ludwig Werndl war der zweitjüngste Bruder des Industriepioniers Josef Werndl. Er starb am 14. April 1890 im 53. Lebensjahr. Caroline Werndl starb bereits im Alter von nur 29 Jahren, ihre Tochter Marie überlebte nur zehn Monate. Der Sohn Leopold Werndl fiel im Ersten Weltkrieg an der Ostfront. Sein Sarg befindet sich nicht in der Gruft, man hat den Leichnam in Polen beigesetzt.

Ludwig Werndl hat unter anderem den Wiederaufbau des Turms der Stadtpfarrkirche und den Bau der Steyrtalbahn unterstützt. Sein Sohn Leopold hat sein ganzes Vermögen der Stadt Steyr vermacht. Nach ihm ist die Leopold-Werndl-Straße, die von der Promenade bis zur St.-Berthold-Allee nach Garsten führt, benannt.

Die Restaurierung dieses Denkmals hat 90.000 Euro gekostet.