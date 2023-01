Rennradfahrer prallte gegen Auto: Schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen Mittag auf einer Kreuzung der Heuberg Landesstraße mit der Harrstraße. Der Mann bog in die Heuberg Landesstraße ein und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos. Der Fahrradfahrer musste notärztlich behandelt werden und wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Der 28-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.

