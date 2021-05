Reliquie des Hl. Sebald ist nun  in Gaflenzer Kirche

Es war ein besonderer Feiertag, den die Pfarre in Gaflenz am Pfingstmontag begehen konnte: Die Reliquie des Hl. Sebald, die die Pfarre Gaflenz vor bald zwei Jahren am 21. Juli 2019 in Nürnberg überreicht bekommen hatte, wurde bei einer Festmesse mit Bischof Manfred Scheuer in der Sebalduskirche am Heiligenstein eingesetzt.

Zum Fest geladen waren all jene, die Woche für Woche am Heiligenstein Dienst tun oder getan haben, sei es in der Jausenstation oder als Blumenschmückerin oder Mesner in der Sebaldikirche. Begrüßt wurden sie von Matthäus Rögner, der als kleiner Sebald ein Gedicht vortrug, und von Pfarrprovisor Walter Dorfer. Auch Pfarrer Martin Brons von der Sebalduskirche aus Nürnberg war zur Feier extra mit seiner Familie angereist.

Bischof Scheuer sprach in seiner Predigt vom Gehen und wie wichtig das Gehen nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche sei. Gehen sei heilsam, was auch immer mehr Junge in der Corona-Zeit erkannt haben, auch Pilgern ist wieder in. Der längste Weg, so sagte Scheuer, sei jedoch der Weg nach innen zu sich selbst, wo man letztlich auch Gott begegne.

Bschoad-Pinkerl für alle Gäste

Vom Seelsorgeteam der Pfarre Gaflenz gab es im Anschluss für alle Gäste anstatt der Agape ein „Bschoad-Pinkerl“, ein Jausensackerl mit regionaler Jause. Einige Tage ist der Festgottesdienst noch unter www.facebook.com/PfarreGaflenz/live zu sehen, danach kann er bei Diakon Martin Rögner angefordert werden.