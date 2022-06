Nachdem das 0:0 in Linz bereits 600 Zuschauer, der Großteil davon aus der Kurstadt, verfolgt hatten, feuerte am Sonntag beim zweiten Duell zwischen David und Goliath die Rekordkulisse von 800 Fans in der Zorn-Arena vor allem die Kurstadt-Kicker an.

Die Gäste aus Linz hatten zwar spielerische Vorteile, doch die engagierten Bad Haller konnten die Partie bis zur 80. Minute offenhalten. Durch ein Eigentor der Heimischen ging Blau-Weiß in Führung, ein Treffer in der Schlussphase besiegelte das 0:2.

Blau-Weiß Linz bleibt damit ein weiteres Jahr in der Landesliga. Union Bad Hall darf sich nach dem Vizemeistertitel in der Bezirksliga Ost über zwei gute Relegationsspiele vor den Augen des neuen Trainers Mario Hieblinger freuen.