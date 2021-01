Rekord für Einkaufskarte

Steyrer haben im Corona-Jahr 2020 die heimischen Händler und Gastronomen tatkräftig unterstützt. Sie haben Steyr Shopping Cards sowie Wirtsleut-Gutscheine im Gesamtwert von 1.474.849 Euro gekauft. "Das ist ein sehr wertvoller Beitrag, um die Vielfalt der Geschäfte und Lokale in Steyr langfristig zu erhalten", sagt Petra Schwinghammer, Obfrau des Vereins "Steyr-lebt!" Die Gutscheinkarten im Scheckkartenformat können in mehr als 150 Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben der Stadt eingelöst werden. Insgesamt wurden im Vorjahr 26.640 Karten mit einem durchschnittlichen Ladebetrag von 55,36 Euro verkauft. "Das zeigt den starken Zusammenhalt in der Region", sagt Schwinghammer.

