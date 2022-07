Reinhard Haider ist neuer "Obmann der Amtsleiter"

"Unsere Ziele sind, einerseits bessere Methoden für ein modernes Verwaltungsmanagement zu etablieren und andererseits eine gute Ausbildung für unsere Mitarbeiter, dazu die Vernetzung der Gemeinden untereinander und Kooperation mit Gemeindebund, Land Oberösterreich, Gewerkschaft und Fachhochschule zum Wohle der gesamten Bevölkerung", sagt Reinhard Haider. Er ist der neue "Amtsleiterchef". Bei den Neuwahlen des FLGOÖ, des Fachverbandes der leitenden Gemeindebediensteten Oberösterreichs, die coronabedingt nur schriftlich stattgefunden hatten, wurde Kremsmünsters Amtsleiter mit nur einer Gegenstimme zum Obmann gewählt. 418 Amtsleiter und Führungskräfte der Gemeinden Oberösterreichs sind Mitglieder.

Eine der wesentlichen Initiativen des FLGOÖ in jüngster Zeit war die mithilfe des Gemeindebundes erfolgte Einreichung eines neuen Lehrberufs beim Wirtschaftsministerium: Ein "Kommunalfacharbeiter" soll den Gemeinden bei der Personalsuche helfen. Zudem soll ein Trauungsbeamter die Standesämter entlasten, und auch die Gemeindedienstausbildung wird gerade auf neue Füße gestellt.

Haider selbst referierte bereits im März bei der Kommunalwirtschaftstagung in St. Veit über "Digitalisierung in Gemeinden" und nun beim Österreichischen Gemeindetag in der Welser Messehalle. Mit rund 2000 Bürgermeistern, Gemeinderäten und Amtsleitern wurde das Thema "Aufgaben der Amtsleiter" diskutiert, um die Abgrenzung zu den Aufgaben der Bürgermeister zu klären.