Reichraming: Forstarbeiter starb noch an der Unfallstelle

Gemeinsam mit 2 Arbeitskollegen war ein 34-jähriger bosnischer Staatsbürger am Dienstag mit Forstarbeiten in Reichraming beschäftigt, als es zu dem schweren Unfall kam. In dem steilen Gelände hängte der Mann eine gefällte Buche und eine Esche mittels Stahlseilschlaufe an eine Seilwinde. Per Funk gab er seinem Arbeitskollegen an der Maschine grünes Licht, die Bäume per Seilwinde hoch und bergwärts zu transportieren. Er selbst befand sich während des Vorgangs schräg unterhalb der Seilbahn.

Der Buchenstamm löste sich und rutschte aus der Stahlschlinge. Der 34-Jährige versuchte noch, sich zur seitwärts in Sicherheit zu bringen, wurde jedoch von dem herabstürzenden Baumstamm getroffen und lebensbedrohlich verletzt.

Ersthelfer leisteten sofort Erste Hilfe und auch der herbeigerufene Notarzt versuchte noch, den Mann zu retten - doch ohne Erfolg. Der 34-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

