Reichraming: Ärztin ist bereit, vorerst zu bleiben

Die gute Nachricht zuerst: Gemeindeärztin Birgit Zechmeister hat sich jetzt entschlossen, doch nicht von Reichraming wegzugehen und vorerst in ihrer Ordination in den von der Gemeinde bereitgestellten Räumlichkeiten zu bleiben. Die "Kronen Zeitung" berichtete am Dienstag über eine Einigung mit der Medizinerin, die Bürgermeister Michael Schwarzlmüller (SP) zufrieden verkündete, der sich mit typischem Gamsbarthut volksnah vor den Fotografen stellte. Der Landwirt und Funktionär der SP-Bauern, der mit seinem Pferdegespann Touristen in den Nationalpark Kalkalpen kutschiert, zeigte sich von seiner menschlichen Natur, hin und wieder aufbrausend, dabei aber auch gleich wieder versöhnlich.

Michael Schwarzlmüller Bild: SPÖ

An einem endgültigen Happy End nach dem Streit mit der Landärztin, bei dem es darum ging, dass das Gebäude, in dem die Ordination eingemietet ist, Mängel aufgewiesen habe, hapert es noch. Ein paar Details sind noch offen, nachdem sich die Gemeindevorstände Oliver Brandner (VP) und Ewald Kupfinger (SP) in einem Gespräch mit der Landärztin in großen Zügen einigen konnten. Zechmeister erklärte daraufhin, in Reichraming bleiben zu wollen. Viel zu der Übereinkunft, die jetzt noch in einem Vertrag verschriftet werden muss, hat Schwarzlmüller wohl nicht beigetragen, konnte er ja auch gar nicht: Nach einem Dringlichkeitsantrag der VP hatte der Gemeinderat Ende März mehrheitlich beschlossen, es sollten Verhandler mit der Landärztin bestimmt werden, "außer die nachstehenden Personen Bürgermeister Michael Schwarzlmüller und Vizebürgermeisterin Gabriele Schwaiger". Für Schwarzlmüller ist "die Sache zusammengeräumt, unsere Ärztin bleibt". Und er poltert: "Da soll jetzt niemand wieder Wirbel hineinbringen!"