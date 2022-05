Rehbock verendet am Waldrand liegen gelassen

Ein Unbekannter schoss vermutlich in den letzten Vollmondnächten mit einer Langwaffe mit Vollmantelgeschoss in kleinerem Kaliber im Bereich Magdalenaberg, Gemeinde Pettenbach, zweimal auf einen überdurchschnittlich gut veranlagten Rehbockjährling und ließ diesen verendet an einem Waldrand liegen.

Der Kadaver des Tieres wurde am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr vom zuständigen Jagdausübungsberechtigten bei landwirtschaftlichen Arbeiten am Waldrand gefunden. Aufgrund des Zustandes des Tierkörpers wird davon ausgegangen, dass die Tat nicht länger als drei bis vier Tage zurückliegt.