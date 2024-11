Reh auf der Straße: Unfall in Pettenbach forderte 2 Verletzte

Feuerwehr, Polizei und Rettung standen am Freitagabend nach einem Verkehrsunfall auf der Kremsmünsterer Straße im Einsatz: Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen hatte ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf im Gemeindegebiet von Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) die Kontrolle über seinen Audi verloren, nachdem ihm ein Reh vor das Auto gelaufen war.

Der junge Mann lenkte den Wagen reflexartig nach links um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und kam schwer beschädigt in einem Feld zum Stillstand. Während der Lenker mit leichten Blessuren davonkam, zog sich seine 19-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Beide Insassen wurden nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Gundendorf, Ried im Traunkreis und Voitsdorf an.

