Lage am Arbeitsmarkt bleibt angespannt: Schon jeder achte Steyrer ist arbeitslos

Kommenden Dienstag sollen beim regionalen Standortgipfel, zu dem Stadtchef Markus Vogl Vertreter der Steyrer Leitbetriebe sowie Interessenvertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite geladen hat, erste Schritte für die Stärkung des Industriestandortes Steyr gesetzt werden. Das wird auch dringend nötig sein, denn vorerst trübt sich die Stimmung am Steyrer Arbeitsmarkt weiter ein, wenngleich der Zuwachs an Arbeitslosen ein klein wenig gedämpfter ausfällt als in anderen Bezirken des Bundeslandes.

Hoffen auf Industriegipfel

"Ich setze vor allem für die Stadt Steyr große Hoffnungen in diesen Industriegipfel", sagt Peter Hrubant, Leiter des Arbeitsmarktservice Steyr (AMS). Den Höhepunkt beim Zuwachs an Arbeitslosen dürfte die Region jedenfalls bereits hinter sich gebracht haben. "Der Anstieg in der Region betrug 14,3 Prozent im Vergleich zu 19,6 Prozent im Landesschnitt." Spitzenreiter ist hier Braunau, wo die Anzahl der vorgemerkten Arbeitslosen im November um 37,1 Prozent (+800 Personen) stieg, gefolgt von Perg mit 27,7 Prozent (+264) und Wels mit 25,3 Prozent (+950).

Höchste Quote in Oberösterreich

Der Arbeitsmarktbezirk Steyr – die Bezirke Steyr-Stadt und -Land gemeinsam – weist dennoch nach wie vor die höchste Arbeitslosenquote in ganz Oberösterreich auf. Ende November waren beim AMS Steyr 3392 Menschen, davon 1442 Frauen und 1950 Männer, arbeitslos gemeldet, 424 mehr als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. Damit stieg die Quote im Jahresvergleich um einen Prozentpunkt auf 7,6 Prozent. Die Landesquote liegt bei nur 4,9 Prozent, der Bundesschnitt bei 7,1 Prozent.

Noch schlechter als der AMS-Bezirk Steyr steht die Stadt Steyr allein betrachtet da. Eine Arbeitslosenquote von rund zwölf Prozent bedeutet, dass aktuell etwa jeder achte Steyrer ohne eigenes Einkommen dasteht. Deutlich besser sieht es für den Bezirk Steyr-Land aus, wo rund viereinhalb Prozent arbeitslos sind.

Parallel dazu stieg auch die Anzahl der in Schulung befindlichen Personen um 85 auf 937. Auf dem Lehrstellenmarkt stehen 50 suchenden Jugendlichen 70 sofort verfügbare Lehrstellen gegenüber.

Länger als ein Jahr ohne Job

Weiterhin dramatisch bleibt die Situation für Langzeitarbeitslose: Mit Monatsende waren 586 Menschen bereits länger als ein Jahr beim AMS Steyr vorgemerkt. Das sind um 183 mehr als Ende November des Vorjahres, ein Zuwachs um satte 45,4 Prozent. Der Anstieg bei der Langzeitarbeitslosigkeit beschleunigt sich damit im Bezirk weiter, nachdem er im Oktober schon bei 40,6 Prozent gelegen war.

Wenig erfreulich ist zudem die Situation bei den sofort verfügbaren Stellenangeboten: Ende November waren beim AMS Steyr 741 freie Stellen gemeldet, um satte 267 weniger als vor einem Jahr.

