Wohl in Anlehnung an das Motto der diesjährigen Landesausstellung "Arbeit, Wohlstand, Macht" wurde das Motto für das 5. Redtenbacher Symposium gewählt, das am Freitag, 29. Oktober, von 9.30 bis 16 Uhr im Museum Arbeitswelt über die Bühne geht: "Macht, Vernunft, Weisheit" lauten die Schlagworte, zu denen führende Vordenker die Paradigmen von Ökonomie und Technik diskutieren.