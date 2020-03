Das Allerwichtigste ist, dass Menschen, die schon von Krankheiten geschwächt sind, nicht durch eine Ansteckung in Lebensgefahr geraten.“ Eugen Slapak, Wirt des „Red Rooster“ in einem Seitentrakt des Schlosses Lamberg, befürwortet die Ausgangsbeschränkungen voll und ganz, auch wenn sie ihn wirtschaftlich an den Rand der Existenz bringen.