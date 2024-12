Recyclingprojekt im Gymnasium Kirchdorf

150 Boxen aus recyceltem Kunststoff, hergestellt aus alten Kühlschränken, sollen den Schülern des BRG/BORG Kirchdorf die Bedeutung von Recycling näherbringen. Gespendet wurden sie von der Inzersdorfer Firma Arburg, das Material stammt von der SEG-Umwelt-Service GmbH.

Kurz vor seiner Pensionierung investierte Peter Ahrens noch einige Arbeitsstunden in dieses Projekt. Für ihn war es ein symbolischer Abschluss nach fast 50 Jahren in der Kunststoff- und Werkzeugbau-Branche. Die 1A des Gymnasiums richtete mit den Boxen ein Ordnungssystem für den Technik- und Designunterricht ein. In Zeiten negativer Meldungen aus der Technikbranche zeigen solche Projekte die Bedeutung von Kooperation. "Es ist ein Vorbildprojekt, das Bildung und Umweltschutz verbindet, mit praktischen Boxen und wichtigen Lektionen zu Recycling und Nachhaltigkeit", sagt einer der Klassenlehrer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper