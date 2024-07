Reaktionen auf Vandalen-Bericht

STEYR. Wie in der Steyrer Zeitung kürzlich berichtet, hat unter anderem der ehemalige SP-Vizebürgermeister Willi Hauser mehrfach sinnlose Zerstörungswut in der Stadt zur Anzeige gebracht. In seinem Fall wurden immer wieder Plakate und Werbeständer für Musikfestival und Theater am Fluss demoliert. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Vorwärts-Präsident Markus Knasmüller schreibt den OÖN, dass auch die A-Ständer des SK Vorwärts regelmäßig Vandalenakten zum Opfer fallen und daher kaum noch aufgestellt werden. Weitere Leser berichten von umgeworfenen Mülltonnen und zweckentfremdeten Einkaufswagerln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.