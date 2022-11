Raubüberfall auf Pizzeria mit Messer und Schraubenzieher

Ein 22-jähriger afghanischer Staatsbürger aus Wien soll den Betreiber des Lokals, einen gleichaltrigen Landsmann, gegen 11 Uhr aufgesucht und von ihm Bargeld und Wertsachen gefordert haben. Diese Forderung untermauerte er laut Polizei mit zahlreichen Morddrohungen gegen den 22-Jährigen sowie einem mitgebrachten Messer und einem Schraubenzieher. Um die Flucht seines Opfers zu verhindern, versperrte der Afghane die Lokaltüren.

Nachdem er den Besitzer der Pizzeria stundenlang bedroht hatte, flüchtete er mit einer Beute im Wert von 5000 Euro (darunter Bargeld und ein Mobiltelefon) in einem Taxi zum Bahnhof Spital am Pyhrn. Dort klickten gegen 14 Uhr allerdings die Handschellen, das Opfer hatte inzwischen die Polizei informiert. Der Afghane zeigt sich laut Polizei zu den Vorwürfen nicht geständig, er wurde nach seiner Festnahme in die Justizanstalt Garsten überstellt.