Rattinger ist Vizemeister

Mit persönlicher Bestleistung von 8:21,16 Minuten über 3000 Meter eroberte Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr bei den Hallen-Staatsmeisterschaften die Silbermedaille in der Allgemeinen Klasse. In der U18 gewann Flora Heiml über 1500 Meter in 4:05,82 Minuten Silber, über 3000 Meter in 10:39,31 Minuten Bronze. Ebenfalls Bronze gab es für Sara Bogic im Hochsprung (1,61 Meter).

