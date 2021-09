Rathausparteien kommen am Podium zu Wort

STEYR. Es ist keine Beschränkung der Meinungsvielfalt beabsichtigt, die "OÖN-Wahldiskussion" muss bloß irgendwie handhabbar bleiben. Mit acht Rednern am Podium würde wohl die Wahl-Konfrontation in Steyr den Rahmen einer Diskussion sprengen, der man noch folgen kann. Also sitzen nur die Spitzenleute der im Steyrer Rathaus vertretenen Gruppen vorne. Kleinparteien und Newcomer sind aber eingeladen, teilzunehmen. Beiträge werden von ihnen ebenso gerne in die Diskussion aufgenommen wie Fragen der Leser, die unter den E-Mail-Adressen steyr@nachrichten.at und kirchdorf@nachrichten.at eingesendet werden können.