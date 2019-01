Rathauschef braucht neuen Büroleiter

WAIDHOFEN. Christoph Etlinger kehrt vom Waidhofner Magistrat in Privatwirtschaft zurück.

Bürgermeister Werner Krammer (VP) muss sich ein neues Sprachrohr gegenüber der Presse und für die Öffentlichkeitsarbeit suchen. Nach nur eineinhalbjähriger Tätigkeit als Büroleiter des Rathauschefs hat Christoph Etlinger am vergangenen Freitag seinen Dienst am Magistrat quittiert und folgte wieder dem Ruf in die Privatwirtschaft.

Von dort kam er auch in den öffentlichen Dienst: Etlinger begann seine Berufslaufbahn bei der Österreichischen Jungarbeiterbewegung ÖJAB, die Studentenwohnheime betreibt und bei der er für den Zentraleinkauf zuständig war. Danach wechselte Etlinger zum Handelskonzern REWE (Billa, Merkur, Adeg), wo er in der Technischen Abteilung unter anderem auch in der italienischen Niederlassung tätig war. Danach war Etlinger ein halbes Jahr beim Kunststoffrecycler MBA Polymers im Wirtschaftspark von Kematen/Ybbs als Manager im Einkauf tätig, ehe er vor seinem leitenden Magistratsjob noch über ein Jahr geschäftsführender Gesellschafter der ATE Ladeneinrichtung GmbH war. Auch politisch war Etlinger bereits tätig: In St. Georgen am Ybbsfeld saß er von 2008 bis 2010 für die VP im Gemeinderat.

Der Posten des Büroleiters des Waidhofner Bürgermeisters wird neu ausgeschrieben.

