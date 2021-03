"Rathaus-Cluster": Kein Homeoffice

Acht Mitarbeiter der Stadtgemeinde Amstetten sind an Covid-19 erkrankt. Den "Rathaus-Cluster" habe man aber im Griff, erklärt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer, man habe alle Infektionswege nachvollziehen können. Wie berichtet, wurden zu Wochenbeginn Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Mitarbeiter dürfen etwa das Rathaus nur betreten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Weiters wird darauf geachtet, dass in einem Büro jeweils nur eine Person sitzt.

In Homeoffice sind derzeit nur zwei Bedienstete des Gemeindeabwasserverbandes (GAV), dessen Mitglied Amstetten neben anderen Kommunen ist. Im eigenen Wirkungsbereich ist die Heimarbeit noch nicht eingeführt, was die SP unlängst auch in einer Presseaussendung kritisiert hatte und dabei auf die "Fürsorgepflicht" des Arbeitgebers hinwies. Die Möglichkeit zum Homeoffice hatte Personalvertreter Walter Schwandl (FSG) schon vor einem Jahr beim ersten Lockdown gefordert. Die Anregung sei "positiv aufgenommen" worden, sagt Schwandl, und dann wohl im Zuge des Rathausumbaus versandet. "Wir sind dabei, Homeoffice umzusetzen", sagt Bürgermeister Christian Haberhauer (VP). Die dafür nötige Umstellung der "vorigen Zettelwirtschaft auf EDV" gehe aber nicht über Nacht.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at