Es gibt vieles in Klaus Undessers kleinem Süßwarengeschäft am Steyrer Wehrgraben, das den Geschmack der Besucher trifft. Lebkuchenherzen, Schaumrollen, Kokosbusserl und Schokolade in allen Farben und Formen. Eine Tafel allerdings ist für viele Menschen ungenießbar. Das liegt allerdings an Name und Verpackung. Darauf ist ein dunkelhäutiges Kind, einmal mit roter, einmal mit blauer Schleife, zu sehen. Der Name der Schokolade: "Negrabrot".