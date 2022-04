Rasche Hilfe für Ukraine

Mehr als 220 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine konnte das Oberösterreichische Rote Kreuz mit zahlreichen freiwilligen Helfern in der Stadthalle Kirchdorf mit rascher Hilfe unterstützen. Das dort errichtete Notquartier bot den Menschen die Möglichkeit einer Übernachtung, sanitäre Grundversorgung und Verpflegung.

Nun soll das Notquartier in der Stadthalle wieder zurückgebaut werden. Die Betten werden zusammengeklappt, die Stadthalle wieder in ihrer ursprünglichen Funktion erscheinen. Nun gilt es "Kraft zu tanken und Ressourcen nachhaltig zu bündeln", sagt Bezirksrettungskommandant Alexander Kaineder.

Kirchdorfs Bürgermeisterin Vera Pramberger (SP) stellte innerhalb kurzer Zeit die Stadthalle zur Verfügung, um den Menschen in ihrer Notlage zu helfen. Innerhalb einer Woche konnten nun die Geflüchteten aus der Ukraine an mehr als 60 Quartiere in der Umgebung vermittelt werden. Auch zahlreiche Privatquartiere wurden angeboten. "Dank der Zusammenarbeit und Hilfe aller können wir Verantwortung übernehmen und Menschen helfen", sagt Kaineder.