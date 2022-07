Rasante Premiere in Steyr

Eines der spektakulärsten Mountainbike-Kriterien Österreichs, das ASVÖ Hrinkow City-Kriterium in Steyr, sattelt heuer um. Oder präziser: Die Athleten ziehen neue Reifen auf. Denn erstmals in der 24-jährigen Geschichte werden sich zahlreiche Fahrer der nationalen und internationalen Elite des Straßen-Radsports in der Altstadt die Ehre geben. Diese Premiere geht am Sonntag, 14. August, ab 17 Uhr über die Bühne und wird zugleich als Landesmeisterschaft gewertet. Ebenfalls im Einsatz werden die Nachwuchsklassen von der U5 bis zur U17 sein, diese jedoch weiterhin mit Mountainbikes.

"Wir versuchen die Veranstaltung stetig weiterzuentwickeln", sagt Veranstalter Alexander Hrinkow, "heuer kommen wir dem Wunsch eines Straßenrennens nach." Beim Steyrer Pflasterspektakel mit Start und Ziel am Stadtplatz sind 50 Runden zu absolvieren.