„Teamgeist und Zusammenhalt unserer Truppe sind einfach sensationell. Sonst wären Erfolge wie dieser niemals möglich“, sagte Harald Ebenführer, einer der Trainer der U16 der SPG St. Ulrich/Garsten, nach der Rückkehr mit seiner Nachwuchself vom Gothia Cup in Göteborg (Schweden). Mehr als 1600 Mannschaften aus rund 60 Nationen nehmen an diesem weltgrößten Nachwuchsturnier teil. Allein in der U16 waren es 167 Teams aus 23 Nationen. Die St. Ulrich/Garstner Mischung landete dabei auf Rang fünf. Die einzige Niederlage kassierten die Jungs dabei im Spiel um den Einzug ins Halbfinale gegen den späteren Sieger Vikungur aus Reykjavik (Island).

„Das war das beste Ergebnis, das je eine Mannschaft aus Österreich beim Gothia Cup erreicht hat“, betont Ebenführer, „und es war ein sensationeller Saisonabschluss für unsere jungen Spieler.“

Beeindruckend sei schon die imposante Eröffnungsfeier im UlleviStadion vor 40.000 Zusehern gewesen, bei der die U16-Kicker aus der Region Steyr Österreich repräsentieren durften. Danach ging es auf dem Spielfeld zur Sache – und da spielten die Talente aus St. Ulrich und Garsten ihre Stärken aus. Zum Auftakt gab es gegen eine Akademie-Elf aus Göteborg ein 1:1-Remis, danach wurde gegen die Vallentuna-Akademie aus Stockholm trotz klarer Überlegenheit ein 2:2 erspielt, zum Abschluss Intercups MX Mexiko mit 2:0 besiegt und der Aufstieg in die K.o.-Runde fixiert.

Dort wurde zuerst Almhuts IF mit 3:1 aus dem Bewerb geworfen, in Folge Conejo Valley United aus Los Angeles mit 2:0 eliminiert. Als letztes deutschsprachiges Team trafen die Ulricher im Achtelfinale auf das brasilianische Team Interclubes aus Sao Paulo. Nach einem 0:0 setzten sich die Ennstaler im Elferkrimi mit 6:5 durch, ehe im Viertelfinale gegen die körperlich überlegenen Isländer Endstation war.

„Unvergesslich war auch der Empfang, der uns bei der Rückkehr um halb zwei Uhr früh auf dem Ulricher Sportplatz von 100 Freunden, Spielern und Eltern bereitet wurde“, sagt Ebenführer, dem ein besonderer Dank wichtig ist: „Ohne die Unterstützung vieler Sponsoren und Gönner wäre dieses unglaubliche Abenteuer für unsere Mannschaft unmöglich gewesen.“