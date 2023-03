Rahofer macht aus ehemaligem Café Arabia eine Vinothek

Viele Jahre lang war das legendäre Café Arabia von Elfriede Langer eine der ersten Adressen am Steyrer Stadtplatz, wenn es um Kaffeegenuss, Zeitunglesen, Schuleschwänzen oder das Feierabendbier ging. Zuletzt war am Stadtplatz 11 eines der unzähligen Wettbüros untergebracht. Nun will Spitzenkoch Max Rahofer dem 211 Quadratmeter großen Altstadt-Gewölbe wieder Leben und Flair einhauchen. Der 33-Jährige wird hier ab April mit seiner Vinothek "Ravino" zur Anlaufstelle für Weinliebhaber werden.

"Eigentlich hätte ich schon Mitte des vergangenen Jahres eröffnen wollen", sagt der Gastronom, der vor drei Jahren in Garsten mit dem Weinhandel begonnen hat: "Aber während des Umbaus hat sich dann rasch herausgestellt, dass es nicht so einfach ist und wir die Substanz grundlegend sanieren müssen." In wenigen Wochen soll laut Rahofer aber alles im "Ravino" so fertiggestellt sein, wie er sich das vorgestellt hat.

Vor fünf Jahren, am 1. Jänner 2018, hatte der Steyrer das unmittelbar neben dem Café Arabia beheimatete elterliche Top-Restaurant mit dem traumhaften Arkaden-Innenhof übernommen, kurz darauf im September 2019 die Lounge-Bar "Massimo" am Grünmarkt eröffnete. An übertriebener Langeweile dürfte der 33-Jährige somit schon bisher nicht gelitten haben.

"Wein hat mich schon in jungen Jahren fasziniert", sagt der Absolvent der Weinbauschule Krems, der seine Praxis unter anderem beim Wagramer Kultwinzer Bernhard Ott und im Weingut Graf Hardegg absolviert hat. In seiner neuen Vinothek will er nicht nur mit seinem Wissen, sondern auch mit tollem Service punkten: "Man kann im Ravino rund 250 bis 300 Weine von fünfzig bis sechzig verschiedenen Winzern in einem tollen Ambiente genießen. Und in einem gewissen Umkreis von Steyr werden wir die Weine danach auf Wunsch auch zustellen." Seine guten Kontakte haben ihm dabei geholfen, dass er bei rund 80 Prozent der Winzer Ab-Hof-Preise anbieten könne. "Ich will meine Gäste auf den Geschmack bringen", sagt Rahofer, "das Ravino soll keine Konkurrenz, sondern eine ideale Ergänzung zu einem Besuch in einem Weinbaugebiet sein."

Schwerpunkt Österreich

Das Hauptaugenmerk seines Angebotes liege bei österreichischem Spitzenwein, quer durch den Weingarten. Aber auch Italiener, Franzosen, Spanier und Weine aus der Neuen Welt werde man bei ihm finden. "Ich selbst liebe eher schwere Grüne Veltliner, aber auch Riesling oder Chianti Classico, je nach Stimmung und Jahreszeit", sagt Rahofer.

Die exakten Öffnungszeiten des "Ravino" stehen noch nicht fest. Die Vinothek, in der es auch diverse Schmankerl geben wird, soll von Dienstag bis Samstag und vorerst ohne Abendbetrieb geöffnet sein.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner