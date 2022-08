Harald Peham engagiert sich seit Jahren bei der Radlobby, ist seit Herbst für die VP im Steyrer Gemeinderat tätig und dort Vorsitzender des Verkehrs- und Mobilitätsausschusses. Im Interview spricht er über den Ausbau des Radnetzes, Problemstellen und fehlenden politischen Willen.

Steyrer Zeitung: Bei meiner Tour durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich war die Fülle an Radwegen in Städten jeder Größenordnung auffällig. Warum ist dies in Steyr nicht so?

Harald Peham: Eine rationale Begründung als Erklärung aber nicht als Entschuldigung ist, dass wir topografisch ein sehr schwieriges Terrain haben. Aufgrund der E-Bikes haben wir jetzt aber die Verpflichtung und Chance, an die Radfahrkultur anderer Länder anzuschließen und Radfahren in den Alltagsverkehr zu integrieren.

Wo muss Steyr rasch tätig werden? Gibt es ein Konzept?

Wir haben ausgewiesene und beschilderte Radrouten durch die Stadt. Unsere erste Aufgabe sehen wir darin, diese Routen verkehrstauglich zu machen. Es gibt Teilbereiche, wo eine Befahrung durch die Schwächsten, das sind Kinder, Jugendliche und Senioren, nicht entsprechend möglich ist.

Gibt es einen Plan, das gesamte Stadtgebiet mit Radwegen zu überziehen, so wie es in vielen Städten Deutschlands längst der Fall ist? Angesichts des Klimaschutzes wäre dies überfällig.

Ich würde es sehr befürworten, wenn wir das Rad in unser Mobilitätsverhalten integrieren. Steyr arbeitet momentan eher punktuell. Es wäre aber an der Zeit, sich dazu zu bekennen, die Stadtteile konsequent zu vernetzen und auch soziale Einrichtungen und große Betriebe ans Radnetz anzuschließen.

Steyr macht punktuell etwas, meist um viel Geld. Gäbe es nicht einfachere Varianten, als teure Radwege ohne entsprechenden Anschluss zu bauen?

Das ist richtig. Wir leisten uns Radwege, die oft im Nirgendwo enden oder beginnen (Anm.: etwa beim Holzbergweg). Sie machen nur dann Sinn, wenn sie ins Gesamtnetz eingebunden sind und wenn man aus Sicht der Nutzer konsequent die Befahrung durchdenkt.

Wären Radstreifen auf der normalen Fahrbahn eine Lösung? Steyr hat diese noch gar nicht.

Radstreifen sind sicher eine Lösung, weil sie mit geringen Kosten schnell eine Verbesserung bringen und das Thema Rad ins sichtbare Bewusstsein rücken.

Wird es künftig mehr 30er-Zonen in der Stadt geben?

Wir wollen in den 30er-Zonen den Radverkehr im Fließverkehr mitlaufen lassen. Die Konsequenz daraus ist, dass in 50er-Bereichen baulich getrennte Radverkehrsanlagen vorzusehen sind, sei es in der Straße selbst oder in zumutbaren Nebenfahrbahnen. Wir wollen eine klare Abgrenzung der 30er-Zonen erreichen, indem wir definieren, welche unsere Durchgangsstraßen in Steyr sind, auf denen 50 km/h erlaubt bleiben. Dazu gibt es in vorangegangenen Verkehrskonzepten bereits Festlegungen, die hat man in den vergangenen Jahren aber nie konsequent umgesetzt.

Zum Stadtbad, hochfrequentiert von Kindern und Jugend, gibt es bis heute keinen Radweg.

Man muss es wissen, wie man zum Stadtbad kommt. Es gibt diese Verkehrslösung, durch die Siedlung die letzten paar Meter zu fahren. Das ist natürlich nur etwas für Insider. Leider ist die Haratzmüllerstraße als Landesstraße nicht in unserem Kompetenzbereich, die Breite der Straße würde sicher ermöglichen, auch für Radfahrer etwas zu tun.

Die angesprochene Insiderroute durch die Schroffgasse zum Bad ist aber nicht gekennzeichnet.

Ich hätte schon gesagt, dass sie gekennzeichnet ist (Anm.: ist sie nicht), aber es ist sicher nur die zweitbeste Lösung.

Zum BMW-Werk gibt es einen Radweg, weiter in Richtung Haidershofen fehlt er aber wieder.

Die Haagerstraße wäre von der Breite her geeignet. Der Gehsteig ist etwas breiter, zwar noch nicht ausreichend für einen kombinierten Geh- und Radweg, aber mit ein wenig Willen könnte man diesen Bereich radverkehrstauglich machen, genauso die Wolfernstraße.

Im benachbarten Ausland dürften die Vorschriften andere sein. Radwege sind teilweise deutlich schmäler als bei uns. Sind wir in Österreich überreguliert?

Es hilft uns nicht immer, wenn die Vorschriften ein sehr gutes Ausbaumaß vorschreiben, denn es schränkt den Handlungsträger ein. Das betrifft speziell Haftungsfragen. Für uns geht es heute eher darum, gute Kompromisse zu finden. Da ist das, was die RVS (Anm.: Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) vorschreibt, etwas zu überbordend und verursacht extrem hohe Kosten, die wir in den Budgets meistens kurzfristig nicht unterbringen.

Gibt es einen Zeitplan für ein komplett ausgebautes Radnetz durch Steyr?

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, in dieser Legislaturperiode merkbare Verbesserungen zu erreichen und Steyr für das Radfahren österreichweit bekannt zu machen. Momentan fehlt noch der politische Wille der Mehrheit.

Diese Ziel würde aber bedeuten, Steyr radikal umzugestalten und mit Radwegen zu überziehen.

Das heißt einmal, den Beschluss zu fassen, dass wir das Rad als Alltagsverkehrsmittel forcieren. Jeder sieht es durch seine Brille, aber wir haben in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel für den Autoverkehr getan, heute ist es an der Zeit, den Radverkehr entsprechend nachzuziehen und eine faire Verteilung des Straßenraumes zu erreichen. Das wäre viel kommunikativer und wir hätten so auch sozial Gutes getan.

Wo liegen die Schwerpunkte der Stadt beim Ausbau des Radwegenetzes?

Bereits ausgewiesene Radrouten schnellstmöglich radtauglich zu machen, offensichtliche Gefahrenstellen entsprechend zu beseitigen. Geht nicht gibts nicht lautet da mein Motto. Und dann die Vernetzung der Stadtteile anzugehen.

Wünscht sich der Radlobbyist Peham vom Verkehrsausschuss-Vorsitzenden Peham mehr Tempo beim Radwegeausbau?

Der Radlobbyist Harald Peham wünscht sich eine schnellere Bewusstseinsänderung im Steyrer Verkehrsausschuss.