Radweg in Sierning muss warten

Die Verlängerung und damit den Lückenschluss des Radweges nach Pichlern nennt Bürgermeister Richard Kerbl (SP) ein Herzensanliegen. Aber der Gemeindechef muss sich in Verzicht üben. Für den Radweg neben der Straße müsste in den Hang gegraben werden, was die Baustelle auf 900.000 Euro verteuern würde. Geld, das die Marktgemeinde derzeit nicht hat. Damit jetzt im Dezember ein Budget über 24,7 Millionen Euro für das nächste Jahr beschlossen werden konnte, mussten einige Projekte verschoben werden. "Wir müssen damit rechnen, dass die Lage noch zwei weitere Jahre schwierig bleibt", sagt Kerbl. Mit Projektverschiebungen könne aber ein solider Haushalt in der Gemeinde bewahrt werden.

