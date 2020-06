Radtour zur "Verkehrswende"

In diesem Gebiet befinden sich die von den Verkehrsplanern vorgeschlagenen Verbindungsstraßen der geplanten neuen zweiten Donaubrücke mit der B1 (A1). An neuralgischen Knotenpunkten werden Stopps eingelegt und anhand von Karten die Streckenführungen erklärt. In Pyburg ist am Kreis um 15 Uhr eine Protestkundgebung anberaumt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.