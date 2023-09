Radler sollen in Zukunft Jakobsbrunnenweg befahren

Der Name ist dem Pilgerpfad zum Apostelgrab in Santiago de Compostela zum Verwechseln ähnlich, der "Jakobusbrunnenweg" in Amstetten ist aber nur 1100 Meter lang und leicht mit einem Sonntagsspaziergang zu bewältigen. Nicht nur für die SP, die sich jetzt gegen neue Pläne stemmt, ist der Weg durch einen Park und über eine Wiese eine Naturidylle und ein Erholungsraum für die Bezirksstädter. Der Weg soll jetzt ein Streckenstück des Ybbstalradweges werden, der in die Innenstadt verlegt wird.