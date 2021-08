Radio B 138: Erzählungen aus den Fabrikshallen

In dem Sendeformat, bei dem Belegschaftsvertreter und Gewerkschafter aus der Arbeitswelt erzählen, nimmt diesmal der Betriebsratsvorsitzende der Firma Hellweg, Bernhard Riedler, im Studio Platz. Weitere Termine: Am 3. September wird der Betriebsratschef des Nationalparks Kalkalpen, Andreas Rußmann, interviewt, am 1. Oktober ist Gewerkschafterin Sonja Platzer im Studio zu Gast.