Radfahren lohnt sich: Auf die eifrigsten Pedaltreter warten wieder tolle Preise

"Im Zuge der Covid-19-Krise haben wir alle die Bedeutung der Bewegung im Freien erkannt. Radfahren ist heute die perfekte Alternative für Wege in die Schule oder zur Arbeit", sagen Harald Peham und Jürgen Hutsteiner von der Radlobby Steyr. Diese unterstützt auch heuer wieder die Aktion "Oberösterreich radelt", die bereits am 1. Mai begonnen hat und bis in den Herbst hinein dauert. In diesem Zeitraum gebe es mehrere Themen, die besondere Beachtung verdienen würden, so das Radlobby-Duo: "Im Mai lautet das Motto ,Österreich radelt zur Arbeit‘, im Juni dann ,Österreich radelt zur Schule‘. Immer mehr Großstädte räumen Fußgängern und Radfahrern mehr Platz ein."

Mit Vorwärts-Kapitän Reinhard Großalber, Torhüter der Herbstsaison in der 2. Bundesliga und Lehrer am BG Steyr, sowie Andreas Gindlhumer, internationaler Ultraläufer, wurden heuer auch zwei prominente Unterstützer für die Aktion gefunden. Beide setzen in ihrem Alltag aktiv und bewusst auf das Fahrrad als Verkehrsmittel. "Mir als Sportler ist es sehr unangenehm, auf dem Weg in die Arbeit im Stau zu stehen. Mein Weg führt über das Nadelöhr Seifentruhe. Seit Jahren fahre ich daher jeden Weg ins Gymnasium oder bis vor kurzem zum Vorwärts-Stadion mit dem Rad", sagt Großalber. Anfangs sei er dafür noch belächelt worden, mittlerweile hätten sich schon einige Nachahmer gefunden: "Es bedeutet mehr Lebensqualität, in der frischen Luft zur Arbeit zu radeln, anstatt im Stau zu stehen." Ähnlich sieht es Gindlhumer, der sogar zur Arbeit bis zur Eurotherme Bad Hall radelt: "Nebenbei ist es für mich ein willkommenes Ausdauertraining für meine Leidenschaft Ultralaufen. So bin ich bestens vorbereitet, um neue Abenteuer im Ausdauersport erleben zu dürfen."

Mitmachen lohnt sich jedenfalls. Zum einen warten tolle Preise, zum anderen ein Mehr an Gesundheit. Registrieren kann sich jeder, Teams können auch als Gruppe "Kilometer" sammeln.

Mehr Infos unter: oberoesterreich.radelt.at/mitmachen