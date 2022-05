"Radfahren für eine bessere Zukunft" mit Energieberatung am Sonnenhof

Der Sonnenhof von Jürgen Hutsteiner an der Weinzierlstraße in Richtung Wolfern ist heute, Samstag, das Ziel beim "Zukunftsradln" von Klimafokus, Radlobby und dem Dominikanerhaus Steyr als Partner. Die erste von vier Ausfahrten in diesem Jahr startet um 14 Uhr auf dem Vorplatz des Dominikanerhauses Steyr.

"Nachdem wir im Vorjahr coronabedingt Einschränkungen bei unseren Touren hatten, wollen wir heuer mit unseren Informationstouren wieder richtig durchstarten", sagt Barbara-Ann Felton von der Radlobby, die die Organisation von Peter Czermak übernommen hat.

Beim Auftakt wartet auf die Teilnehmer eine kürzere Radstrecke auf einer verkehrsberuhigten Route vom Stadtzentrum zum Hutsteinerhof. Dort besteht nicht nur die Möglichkeit, die riesige Photovoltaikanlage des Steyrer Pioniers näher kennenzulernen, sondern es werden auch allerlei Informationen zu Energiegemeinschaften und Heizsystemen geboten. Mit kompetenten Informationen steht dabei Karl Fürstenberger vom Energiesparverband Oberösterreich zur Seite. Beratung gibt es an diesem Tag übrigens nicht nur für die Zukunftsradler, sondern für alle Besucher des Sonnenhofs.

Die weiteren Stationen beim "Zukunftsradln" sind in diesem Jahr das Klein-Wasserkraftwerk in Reichraming bei Werner Ratzberger am 4. Juni, der Erlebnisbauernhof Mörwald in Garsten am 2. Juli und die Dorfgemeinschaft "Um’s Egg" in Losenstein mit Bernd Fischer. Felton: "Hinein ins Ennstal werden wir kombinierte Rad-Zug-Touren unternehmen."