Rabiater Fahrgast attackierte Lokführer

"Solche Vorfälle sind unglaublich. Die Mitarbeiter im öffentlichen Verkehr müssen besser geschützt werden", sagt Helmut Woisetschläger, Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida Oberösterreich.

Grund für Woisetschlägers Empörung ist ein Vorfall vom vergangenen Samstag: Ein Lokführer der ÖBB war kurz nach halb elf Uhr von einem Fahrgast im Bahnhof St. Valentin mit Fäusten geschlagen worden. Er hatte während der Fahrt von Steyr nach Linz rauchende Fahrgäste via Lautsprecher auf das Rauchverbot hingewiesen und wollte sie danach des Zuges verweisen. Für einen jungen Mann war dies Anlass genug für die Attacke. Daraufhin musste der Bahn-Mitarbeiter ins Kepler-Universitäts-Klinikum in Linz eingeliefert werden. Ein älteres Ehepaar, das dem Zugführer helfen wollte, wurde von dem Täter ebenfalls angegriffen.

Woisetschläger fordert nun eine Mehrfachbesetzung in jedem Zug, da der Lokführer aufgrund der Sparmaßnahmen der ÖBB völlig alleine ohne Zugbegleiter unterwegs war: "Sparen darf nicht auf Kosten der Sicherheit der Beschäftigten gehen." Aufgrund der Corona-Situation, in der Mund-Nasen-Schutz in Zügen vorgeschrieben ist, seien Zugbegleiter zudem unbedingt notwendig: "Ein Lokführer kann und darf das gar nicht machen."