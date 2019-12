Quereinsteiger neuer Hüttenwirt am Rohrauerhaus

Das Rohrauerhaus stand lange Zeit für Beständigkeit. 34 Jahre lang bewirtschaftete Peter Amesbauer die Hütte auf der Westseite des Großen Pyhrgas, bevor er sich 2010 in die Pension und damit endgültig ins Tal verabschiedete.

Seitdem versuchten sich mehrere Pächter an der 1.308 Meter hoch gelegenen Hütte, die im Besitz der Linzer Naturfreunde ist. Zuletzt der Bayer Matthias Hummel. Nach drei Jahren verabschiedete sich auch er im vergangenen Oktober aus der Pyhrn-Priel-Region.

Bei der Suche nach einem Nachfolger wurden die Linzer Naturfreunde jetzt fündig: Martin Heidlmair steigt quer ins Hüttenleben ein. Der ehemalige Bankangestellte und Nationalpark-Ranger aus Spital am Pyhrn will gemeinsam mit den Naturfreunden "das Beste aus Tradition und Moderne" am Rohrauerhaus verbinden.

Gäste erwarte eine regionale und selbstgemachte Hüttenkost, die den Jahreszeiten angepasst wird. Geöffnet ist die Hütte, neben der Hauptsaison von 1. Mai bis zum 31. Oktober, auch an den Winter-Wochenenden. Die Öffnungszeiten in der kalten Jahreszeit seien aber von der Schneelage abhängig.