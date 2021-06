Quattro Stagioni: Vier Kabarettisten im Steyrer Akku

Mit den in Steyr geborenen Rudi Schöller, Vinz Binder und Didi Sommer sowie der in Steyr aufgewachsenen Miriam Hie gastiert heute, Donnerstag, ab 20 Uhr ein hochkarätiges Kabarettistenquartett auf heimatlicher Bühne. "Quattro Stagioni" ist der Titel dieses bunten Abends, an dem sie gemeinsam Kostproben aus aktuellen und älteren Programmen geben. Das Besondere dabei: Für die längst ausverkaufte Veranstaltung gibt es aufgrund der 4. Novelle der Covid-19-Öffnungsverordnung, die mehr Publikum zulässt, wieder einige zusätzliche Karten.

Die Veranstaltung ist Teil der Akku-Reihe "made in Steyr spezial LA21", eines Begleitprogramms zur Landesausstellung.