Aufstieg in die Staatsliga

Mit 327 Punkten bei den OÖ. Landesmeisterschaften im Zielschießen in Marchtrenk gewann Gerlinde Gerstmayr die Seniorenklasse überlegen. Die Schützin des ASK Stocksport St. Valentin hat sich mit dieser Topleistung für die künftige Teilnahme an der Staatsmeisterschaft qualifiziert. Auch im allgemeinen Damenbewerb hielt die Mostviertlerin gut mit: Gerstmayr wurde hinter Simona Weinhäupl (SU Stocksport St. Peter), Sarah Speckhard (SU Lacken) und Heidemarie Größlinger (SU Treubach/Roßbach) Vierte.

