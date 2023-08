Pyhrnautobahn nach schwerem Unfall bei Roßleithen gesperrt

Ein betagter Autolenker hatte gegen 13 Uhr auf Höhe Roßleithen die Kontrolle über seinen Wagen verloren: Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitschiene und gegen die Betonleitwand. Der Aufprall war so heftig, dass sich die Beifahrerin, die 76-jährigen Gattin des Lenkers, schwere Verletzungen zuzog.

Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten ersten Hilfe. Die schwerverletzte Ungarin wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehre Windischgarsten aus dem schwer beschädigten Wagen geborgen. Nach Versorgung durch den Notarzt brachte sie die Rettung ins Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf. Von dort aus wurde sie per Helikopter ins Klinikum nach Steyr überstellt.

Der 79-jähriger Lenker gab vorerst an, unverletzt zu sein, klagte aber im Laufe der Einvernahme auf der Dienststelle doch über Schmerzen. Er wurde im Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf behandelt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die A9 war von 13 Uhr bis 14:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Roßleithen und St. Pankraz in Fahrtrichtung Wels gesperrt, teilte die Polizei am Abend mit.

