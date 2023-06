Purer Genuss: Spitzenköche verführen bei der „Tavolata“

Genuss an ebenso ungewöhnlichen wie fantastischen Orten: Mit diesem Konzept überzeugen die drei Spitzenköche Klemens Schraml, Max Rahofer und Lukas Kapeller gemeinsam mit dem Tourismusverband Steyr und der Nationalpark-Region heuer bereits zum zweiten Mal. „Tavolata“ nennt sich dieses besondere Kulinarik-Festival, das nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr heuer sogar auf 14 Programmangebote an acht Tagen an zwei Wochenenden ausgeweitet wurde.

„Die besten Köche der Region laden an den schönsten Plätzen im Pop-up-Style zum Genießen ein“, sagt Tourismus-Geschäftsführerin Eva Pötzl, die sich gemeinsam mit Sigrid Hackl um die organisatorischen Belange kümmert: „Mit der neuen Junior-Variante bieten wir erstmals auch unserem Kulinarik-Nachwuchs eine spannende Plattform.“

Beim „Take-off“ im Designstudio von Franz Kühberger und Richard Haas im historischen k.u.k. Dampfkraftwerk im Wehrgraben waren mehr als 100 Gäste jedenfalls nicht nur vom Ambiente, sondern vor allem von den kulinarischen Überraschungen der drei befreundeten Spitzenköche begeistert. Diese zauberten mit ihrem Team vom feinsten Süppchen über gekochten Salat, Spargel-Variationen und Hummer-Brötchen bis hin zum neu interpretierten Schweinsbraten ganz spezielle Erlebnisse in die Herzen der Genießer.

Seine Fortsetzung findet das Genuss-Festival „Tavolata“, das auch heute und morgen mit unterschiedlichem Programm im Designstudio von Kühberger & Haas gastiert, an beiden Tagen in Schlierbach die Schmankerl Roas anbietet und am Samstag in Maria Neustift mit speziellen Pizzen verführt, am kommenden Wochenende. Der Kulinarikabend mit 4-Hauben-Koch Philip Rachinger in Gartenhaus der Hertl.Architekten und der Charity-Event mit Grillweltmeister Gerald Hochgatterer im Quenghof der Lions sind zwar bereits ausgebucht, für die weiteren, bis Sonntag geplanten Genuss-Erlebnisse gibt es aber noch Restkarten.

Infos unter www.tavolata.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner