Puppen und Figuren aus Stoff erzählen im Bildungshaus frohe Botschaft Jesu

Den Fluss Jordan stellt ein gewelltes blaues Handtuch dar, die Uferbänke ein orangefarbenes Tuch. Dahinter hängt ein Aquarell von Eva Palmsteiner als Kulisse an der Wand. Der Betrachter hat eine Ahnung, den aufgemalten Pflanzen und Sanddünen nach muss es irgendwo in Palästina, im gelobten Land Israel sein. Davor sind Stoffpuppen in Szene gestellt, ein Grab und ein weggerollter Stein aus Pappe.

"Die Erweckung des Lazarus", kehrt beim Betrachter das Wunder aus dem Lukas-Evangelium ins Gedächtnis zurück. Den Geschichten und Gleichnissen aus dem Lukas-Evangelium hat die Theologin Martha Leonhartsberger einen Schwerpunkt bei der biblischen Figurenausstellung gewidmet, die im Bildungshaus St. Benedikt in Seitenstetten noch bis 5. Dezember gezeigt wird. Für die bildliche Verkündigung der Frohen Botschaft hat Leonhartsberger aus ihrem Fundus 333 Figuren hervorgeholt, mit denen sie im Foyer des Bildungshauses 24 Bibelstellen veranschaulicht hat. Die Weitergabe des Evangeliums ohne Worte, bloß zum Anschauen, hat den Alt-Abt des Benediktinerklosters Berthold Heigl bei der Eröffnung sehr zum Nachdenken angeregt: "Das Wort Gottes wird so zu einem lebendigen Bild und erreicht so unser Innerstes", sagte er bei seinen Eröffnungsworten zur Vernissage der Schau. Leonhartsberger dankte ihrem Team von sieben Frauen, das bei der Gestaltung und Installation der Ausstellung behilflich war. Für mehr als 200 Bibelkurse mit den Puppenausstellungen hat die Theologin aus Saxen im Mühlviertel in 20 Jahren bereits 4500 Figuren angefertigt. Jeden Mittwochabend ist Leonhartsberger ab 19 Uhr bei einer Führung zugegen, zudem werden Gruppenkurse unter Tel. 07477 / 42 8 85 angeboten.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at