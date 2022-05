Prüller gewann Bronze über die zehn Kilometer

Nur vier Wochen nach seinem starken Auftritt beim Marathon in Hannover (2:15:56) bewies der Ternberger Florian Prüller vom TSV Hartberg bei der Zehn-Kilometer-Staatsmeisterschaft im Straßenlauf in Attnang sein Durchhaltevermögen. Der Ennstaler eroberte in exakt 30 Minuten Bronze und gewann zudem den Titel in der M35.

"Der Marathon hat muskulär viel Substanz gekostet", sagt Prüller, "aufgrund der fehlenden Tempohärte sah ich in einem Zielsprint wenig Chance." Daher versuchte der Ternberger vorerst sein Glück mit hohem Tempo von Beginn an. Bis Kilometer acht zog er die Spitzengruppe um den späteren Sieger Hartinger und den zweitplatzierten Innerhofer. "Auf dem letzten Kilometer habe ich dann etwas abgestellt, da nach einer Attacke von Hartinger die Medaillenränge bezogen waren", sagt Prüller, "der erste Fitnesstest nach dem Marathon ist geglückt."

Starke Leistungen boten auch die Läufer des LAC Amateure Steyr. Flora Heiml wurde trotz müder Beine vom Trainingslager in Italien über die Fünf-Kilometer-Strecke in 19:11 Minuten U18-Vizemeisterin und gewann den U18-Landestitel. Jochen Köllnreitner (32:16 min), Daniel Schlager (33:09 min) und Moritz Heiml (34:42 min) wurden im Team Vizelandesmeister über zehn Kilometer und holten Team-Bronze bei den österreichischen Meisterschaften. Ebenfalls Vizelandesmeister wurden Hannah Köstler (39:56 min), Claudia Heiml (43:31 min) und Bettina Aschauer (46:15 min) bei den Frauen. Bei den österreichischen Meisterschaften reichte dies zu Rang sechs.