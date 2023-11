 Protest gegen Rechtsextreme:  Strafen für Steyrer Politiker, die Zivilcourage bewiesen

Wer in Steyr seine Stimme gegen Faschismus oder rechtsextreme Umtriebe erhebt, der ist gegen Strafe nicht gefeit. So fühlen es wohl manche, die am Sonntag, 14. Mai, in Steyr gegen die sogenannte "Re-Migrationstour" der identitären "Österreicher" ihren Unmut, vielleicht auch ihre Abscheu kundgetan hatten.