Protest gegen GWG-Bau im Brunnenschutzgebiet abgewiesen

Dort, wo Steyr hart an der Grenze zu Dietach sanft ins grüne Hinterland oberhalb der Enns ausfranst, hat noch die Natur das Sagen. Nach dem Willen von GWG der Stadt Steyr und dem zuständigen Stadtrat Christian Baumgarten (SP) soll hier am Rande der Gartenbauersiedlung an der Winklinger Straße, wie berichtet teilweise im Brunnenschutzgebiet, aber neuer Wohnraum für bis zu 90 Familien geschaffen werden.