Protest gegen "Falschgold"

"Ich habe das Wandobjekt Kristalltag in der Rathauspassage aus Protest gegen die inhaltsleeren, von Stadtrat Gunter Mayrhofer um 3500 Euro Steuergeld angekauften Hüllen am Stadtplatz am 17. Juli verhüllt, damit sich diese beiden Sorten von Gold visuell nicht berühren", sagte der Steyrer Künstler Johannes Angerbauer-Goldhoff gestern bei seiner "Vergoldungsaktion" im Rathaus. Damit, dachte er damals, sei es für ihn getan. War es aber nicht.