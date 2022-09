Promillefahrt: Stadtchef ist seinen Führerschein los

Gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf (VP) zapfte Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) am Donnerstagabend das erste Fass an, nicht aber in der üblichen Bierlaune. Der Stadtchef ist noch von einem "unentschuldbaren Riesenfehler" verkatert, wie er nach seiner Eröffnungsansprache für das Haager Volxfest die Menschenmenge wissen ließ. Die Beichte und das Geständnis erfolgten, als die Sache schon publik war und bereits die Stammtische beherrschte.

Michlmayr hatte bei der Verkostung "Most trifft Wein" am Amstettner Hauptplatz vor zwei Wochen, die die Amstettner ÖVP veranstaltete, wohl zu tief ins Glas geschaut. Parteigranden von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bezirksparteiobmann Andreas Hanger, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bis zu den regionalen Landtagsabgeordneten prosteten einander bei der Parteiveranstaltung zu, bei der auch die VP-Bürgermeister aus dem Bezirk anwesend waren. Gefeiert wurde bis kurz vor Mitternacht, wie die Website "Mostropolis" berichtet.

Michlmayr fuhr früher heim, setzte sich gegen 22 Uhr ans Steuer. Auf der Westautobahn fiel er dann wenige Minuten später einer Polizeistreife als Raser auf. Die Beamten hielten den Schnellfahrer an und forderten ihn zu einem Alkotest auf. Der verlief positiv. Michlmayr, der entgegen seinem freimütigen Eingeständnis ("Schnaps habe ich gar keinen getrunken") seinen Promillewert nicht bekannt gab, musste zumindest mit 0,8 Promille beeinträchtigt gewesen sein. Andernfalls hätten ihm die Polizisten den Führerschein nicht abgenommen.

Michlmayr, der für seinen Fehler Abbitte leistete und sich im Bierzelt bei seiner Frau bedankte, dass sie ihn trotz allem unterstütze und chauffiere, wird im Amt bleiben. Sowohl auf Gemeinde- als auch Bezirksebene habe niemand in der VP seinen Rücktritt gefordert: "Ich habe die volle Unterstützung", sagt Michlmayr, der gestern seinerseits zur Anzeige bei der Polizei schritt. An Zeitungsredaktionen, darunter auch die OÖN, wurden E-Mails geschickt, in denen Haager namentlich gegen Michlmayr auftreten. Alle Absender sind gefälscht.