Promenade gewann Fußballturnier

Neun Klassen aus fünf Schulen ermittelten in einem Fußballturnier auf dem Kunstrasenplatz an der Rennbahn den Titel des Steyrer Kleinfeld-Schulmeisters. Den Titel holte sich die Neue Mittelschule Promenade. Die Mannschaft von Coach Christian Mayrhofer, Sportlehrer an der NMS Promenade, konnte von den acht Begegnungen bei zwei Unentschieden und nur einer Niederlage fünf Spiele gewinnen. Das beeindruckende Torverhältnis: 12:1. Damit holte sich die Promenade den Titel. "Eine starke Leistung", sagte Coach Christian Mayrhofer zur Darbietung seiner Schützlinge.