Projekt Zeitbank erfindet sich ein Stück weit neu

Zeitbank plus ist eine Form der organisierten Nachbarschaftshilfe, bei der Hilfsdienste geldlos aber in Form von Stundenaufwand untereinander ausgetauscht werden. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich durch den demografischen und sozialen Wandel auch in den Zeitbankvereinen viel verändert. Daher wird in einem zweijährigen, länderübergreifenden Erasmus-Projekt zwischen Deutschland und dem Zeitbank Dachverband Österreich die Weiterentwicklung und Verbreitung von Zeitbank plus erarbeitet. Dabei werden auch neue Zielgruppen wie unter anderem Familien und Menschen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen eingeladen, an der Weiterentwicklung der Zeitbank-Vereine mitzuwirken. Nähere Informationen auf der Webseite: www.zeitbank-plus.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper